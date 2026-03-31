Начнется ли реформа мобилизации от 1 апреля: в Минобороны дали ответ

В последние дни начала распространяться информация о том, что уже с 1 апреля 2026 года в Украине стартует масштабная реформа процесса мобилизации. Однако в Министерстве обороны Украины заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

Минобороны отмечает, что любые сообщения о запуске новых механизмов мобилизации с начала апреля преждевременны. Ведомство продолжает работать над дорожной картой изменений, требующей тщательной обработки на всех уровнях.

Замминистра обороны Евгений Мойсюк подчеркнул, что вопрос трансформации системы территориальных центров комплектования (ТЦК) не может быть решен за один день.

«Реформа ТЦК — это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями. Нужен системный комплексный подход», — отметил замминистра.

Когда ждать реальных изменений

Мойсюк заверил, что ведомство движется по намеченному графику, и вскоре общественность увидит конкретные наработки.

Каждое решение проходит тест на эффективность. Поэтому сейчас двигаемся по графику. В скором времени начнем публично презентовать конкретные шаги. Это будет логично, прозрачно и технологично», — добавил Мойсюк.

Главной целью будущих изменений в ведомстве называют не просто обновление процедур, а существенное укрепление обороноспособности страны. По словам замминистра, новые подходы будут базироваться на технологических решениях, которые помогут усилить Вооруженные Силы Украины и сделать процесс мобилизации максимально понятным гражданам.

Мобилизация в Украине — последние новости:

Напомним, депутат Федор Вениславский ранее сообщал, что в Украине готовят важные изменения по справедливой мобилизации. Уже в апреле будут первые наработки Минобороны, которые вынесут позже на детальное обсуждение. Цель такой инициативы — уменьшение конфликтов во время мобилизации.

Также в Украине идет постепенный переход на электронный военный учет. Впрочем, Минобороны отмечает, что электронные повестки через приложение «Резерв+» отправлять не будут. Появившиеся в Сети сообщения не соответствуют действительности.