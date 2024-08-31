Начнется ли учебный год для школьников в Курской области: ответ Лесового

Вопрос обсуждался длительное время.
В Минобразования ответили, как будут учиться школьники заявили на контролируемых ВСУ территориях Курской области РФ. Так, для них не начнется учебный год.
Об этом сказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в интервью BBC.
Как отметил Лисовой, в Министерстве на серьезном уровне обсуждали начало учебы на территориях Курщины, контролируемых Украиной. Однако приняли решение не начинать там учебный год, ведь Украина соблюдает нормы международного права.
" Мы делать так, как Россия, не будем. Будем делать лучше", — отметил Лесной.
Ранее говорилось, что в Министерстве образования уже задумались над тем, как предоставить учащимся из Курской области доступ к образованию.
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