В Минобразования ответили, как будут учиться школьники заявили на контролируемых ВСУ территориях Курской области РФ. Так, для них не начнется учебный год.

Об этом сказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в интервью BBC.

Как отметил Лисовой, в Министерстве на серьезном уровне обсуждали начало учебы на территориях Курщины, контролируемых Украиной. Однако приняли решение не начинать там учебный год, ведь Украина соблюдает нормы международного права.

" Мы делать так, как Россия, не будем. Будем делать лучше", — отметил Лесной.

Ранее говорилось, что в Министерстве образования уже задумались над тем, как предоставить учащимся из Курской области доступ к образованию.

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