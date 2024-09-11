Начштаба Сил беспилотных систем Гладкий 26 раз пересекал границу РФ в 2014-15 годах – СМИ

Гладкий мог ездить в Россию или в оккупированный Крым. Также известно о пересечениях российских пограничных пунктов и женой военного.

Начальник штаба Командования Сил беспилотных систем Роман Гладкий пересекал пограничные пункты России, когда служил в Командовании ВМС Украины. Речь идет о 26 пересечених в течение 2014-2015 годов.

Об этом сообщает "Телебачення Торонто".

OSINT-команда этого медиа нашла в недавно слитой базе ФСБ России "Граница" данные о пересечении границы Гладким в течение 2014-2015 годов.

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"В базе отсутствует информация о конкретных пунктах пропуска, поэтому Гладкий мог ездить в Россию или во временно оккупированный Крым. Но засветился, потому что был внесен в базу при пересечении границы", – говорится в публикации.

По данным журналистов, с 2014 по 2015 год Гладкий пересекал пограничные российские пункты 26 раз. Это были поездки как в Россию (или оккупированный Крым), так и оттуда.

В частности, эти поездки совершались во время службы в Командовании ВМС Украины, когда Гладкий занимал должность начальника управления надводных и подводных сил. В ответе на запрос журналистов в ВМС указали, что на этом посту Гладкий пребывал с 27 февраля 2015 года до 1 января 2016 года. За это время он пересекал российский пограничный пункт восемь раз.

Со ссылкой на данные со "слитой" российской базы журналисты сообщили, что чаще всего Гладкий пересекал границу РФ до февраля 2015 года, когда был слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. Было зафиксировано 18 пересечений.

В базе также есть информация о выездах в Россию (или, вероятно, в Крым) жены – Елены Гладкой. Речь идет о 22 пересечениях границы в период с 25 октября 2014 по 30 ноября 2015 года.

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Согласно публичной информации, с июля 2016 года Гладкий был начальником штаба – первым заместителем командующего ВМС ВСУ.

По данным контрразведки СБУ, в 2018 году на Гладкого выходили российские спецслужбы, чтобы попытаться завербовать офицера. В том же году в СМИ появились сообщения о том, что у жены Гладкого есть российское гражданство. Позже это подтвердил Верховный Суд.

В декабре 2020 года Гладкий был назначен заместителем начальника штаба Командования ООС.

С 25 июля 2024 года Гладкий занимает должность начштаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ. Отмечается, что СБУ в комментарии "Украинской правде" сообщила, что не проводила проверку Гладкого перед его назначением на эту должность.

Напомним, после резонанса в медиа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил СБУ провести дополнительную спецпроверку по Гладкому и отстранил его от должности.

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