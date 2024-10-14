"Начудил он много": Шабунин выдвинул предложение генералам по поводу скандала с Дмитриевым и "Асгардом"

Антикоррупционер заявил, что Дмитриев добивается запрета на использование лучшей государственной IТ-системы VEZHA и обязывает воевать на худшей – но частной – системе "ОЧИ".

Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин рассказал, что "начудил" координатор проекта "ОЧИ" Александр Дмитриев "Тихоход", которого бойцы подразделения "Асгард" обвинили в отдаче приказов без полномочий, унижениях и угрозах. Шабунин также призвал генералов заставить Дмитриева извиниться перед бойцами, уволить его с гражданского поста, а его проект "ОЧИ" "выпилить" из боевых распоряжений.

Об этом глава правления "Центра противодействия коррупции" написал в Сети.

"Я, б#ядь, говорю! Ты за#б@л меня! … Ты думаешь, я не умею ломать..!? … б#ять, боевой приказ, на#уй!”, – это гражданский советник командующего Сухопутными войсками – Александр Дмитриев (Тихоход) – раздает приказы боевым офицерам. Обязательно посмотрите это видео", – говорится в сообщении Шабунина.

Он отметил, что сейчас Дмитриев находится на другой – так же гражданской – должности, но советником он был не только у командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. По словам руководителя ЦПК, Дмитриев не только от имени Павлюка сейчас раздает "баевые, на#уй, приказы".

Шабунин подчеркнул, что проблема с "Тихоходом" заключается далеко не только в незаконных приказах и манере общения.

"Например, именем тех же ТОП-генералов Дмитриев: 1) добивается запрета использования лучшей государственной ІТ-системы VEZHA; 2) обязывает воевать на худшей – но частной – системе "Очи", вкачивая в последнюю ресурс не только наш, но и международных партнеров. А если военные отказываются, то их этот советник и ко пытаются "ломать через колени, на#уй". И иногда у них выходит", — говорится в сообщении антикоррупционера.

Он опубликовал предложение к топ-генералам, именами которых Дмитриев "делает весь этот ад":

"Давайте сделаем так. Мы в ЦПК не расскажем детали (и не покажем документы) всего, что начудил Дмитриев (а начудил он много). Зато вы заставите его извиниться перед бойцами Асгарда, уволите с гражданской должности, а его "Очи" выпилите из боевых предписаний (по крайней мере, как единственная разрешенную для использования систему)".

Шабунин также подчеркнул, что следует запретить Дмитриеву вход на военные и гражданские объекты Сил обороны, прежде всего в Генштаб и Минобороны. А активисты попросят народных депутатов проверить это.

"Ни военному руководству, ни стране не нужен этот скандал. Вот правда, сейчас совсем не до этого", – резюмировал руководитель ЦПК.

Напомним, накануне бойцы подразделения "Асгард" заявили, что Дмитриев "Тихоход", представлявшийся советником Павлюка, без полномочий отдавал приказы, унижал и угрожал военным. В свою очередь Дмитриев отверг все обвинения.

На инцидент отреагировали в Сухопутных войсках: пообещали тщательно расследовать все и дать действиям участников конфликта правовую оценку.

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