"Националисты заминировали два автомобильных моста": как фейки распространяют оккупанты

Центр противодействия дезинформации сообщает, что в течение 15.08.2022 оккупанты распространили новые фейки.
Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.
- Манипуляция
Член совета федерации РФ Алексей Пушков заявил: «будущая зима для жителей и властей Германии – важный тест, который покажет готовность страны пережить холод без российского газа… в то же время, эксперты и местные предприниматели прогнозируют мрачное будущее промышленности и экономики ФРГ».
- Фейк
В МО РФ заявили, что «в Кураховке Донецкой области националисты заминировали два автомобильных моста через реку Волча, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры».
- Манипуляция
Коллаборант-«руководитель» временно оккупированных территорий Запорожской области Валерий Рогов заявил: «Руководству ООН и ЕС нужно принять решение о режиме тишины и предусмотреть санкции за обстрел атомной электростанции. Это позволило бы прекратить шантаж со стороны Украины, ставящей весь мир под угрозу ядерной катастрофы».
Напомним, в Одесской ОВА опровергли заявления об угрозе голода и дефиците продовольствия.
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