Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

Манипуляция

Член совета федерации РФ Алексей Пушков заявил: «будущая зима для жителей и властей Германии – важный тест, который покажет готовность страны пережить холод без российского газа… в то же время, эксперты и местные предприниматели прогнозируют мрачное будущее промышленности и экономики ФРГ».

Фейк

В МО РФ заявили, что «в Кураховке Донецкой области националисты заминировали два автомобильных моста через реку Волча, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры».

Манипуляция

Коллаборант-«руководитель» временно оккупированных территорий Запорожской области Валерий Рогов заявил: «Руководству ООН и ЕС нужно принять решение о режиме тишины и предусмотреть санкции за обстрел атомной электростанции. Это позволило бы прекратить шантаж со стороны Украины, ставящей весь мир под угрозу ядерной катастрофы».

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Напомним, в Одесской ОВА опровергли заявления об угрозе голода и дефиците продовольствия.

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