Национальный институт рака реорганизуют: в Минздраве объяснили, что это будет означать для онкопациентов

Национальный институт рака (НИР) в Киеве сможет быть реорганизован в государственное некоммерческое предприятие.

Об этом сообщили в Минздраве.

"Это именно та новость, которая без преувеличения может считаться отправной точкой системообразующих изменений", — отметили в Минздраве.

По информации источника, после реорганизации НИР сможет заключать договоры по Программе медицинских гарантий с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), то есть получать государственное финансирование на каждого пациента, которому предоставляются соответствующие услуги.

"Это та же модель, по которой пациенты сами выбирают, где им получать медицинские услуги, а медицинское учреждение создает для них наилучшие условия, чтобы конкурировать на рынке. Для пациентов это будет означать больше прозрачности и существенное снижение коррупционной составляющей, ведь отныне никаких оговорок о том, что государство что-то не закупило и лекарств нет в наличии, становятся ничтожными", — добавляют в Минздраве.

Что означает реорганизация института в некоммерческое ГП:

НИР сможет самостоятельно утверждать структуру и штатное расписание;

медучреждение будет определять способы использования полученных по договору средств;

средства, поступающие на расчетный счет, больше не связаны казначейскими процедурами и могут переноситься на следующий год;

НИР сможет более гибко предоставлять платные услуги;

самостоятельно определять размер оплаты труда своих работников, а также систему мотивации сотрудников в коллективном договоре.

"Больше прозрачности, отсутствие коррупции и конкуренция – три кита успеха медицинской реформы", — добавили в Минздраве.