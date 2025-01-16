Национальный календарь прививок: какие изменения украинцам предлагает Минздрав

В частности, предлагается ряд изменений в графике прививок от инфекционных заболеваний.

Министерство здравоохранения инициировало внесение изменений в Национальный календарь профилактических прививок, которые начнут действовать с января 2026 года.

Минздрав представил соответствующий проект приказа для общественного обсуждения.

В частности, в Национальный календарь профилактических прививок будет введена однократная вакцинация против вируса папилломы человека для девочек в возрасте 12-13 лет.

По информации Центра общественного здоровья, более 95% случаев рака шейки матки вызывает ВПЧ. В зоне риска находятся не только женщины, поскольку некоторые штаммы вируса папилломы человека могут вызвать у мужчин рак анального канала, полового члена и горла.

Прививки от ВПЧ планируют сделать обязательным и безвозмездным. В случае утверждения изменений государство будет закупать вакцины за средства государственного бюджета. Прививки также можно будет получить по программе по иммунизации от международных организаций.

Изменятся также схемы вакцинации против вирусного гепатита. Минздрав предлагает делать прививки в 2–4–6–18 месяцев.

"Такая схема позволит использовать современные комбинированные вакцины против нескольких инфекционных заболеваний одновременно (АКДП+Hib+ВГВ), что в результате уменьшит количество инъекций для ребенка и количество визитов в медучреждение", — говорится в сообщении.

Будут также внесены изменения и в схему прививки от кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК). Предложено проводить прививку в возрасте 1 года и 4 лет вместо 1 и 6 лет.

Ранее эпидемиолог объяснила, когда лучше прививаться от гриппа. Больше об этом читайте в новости.

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