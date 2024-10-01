Национальный кэшбек: сколько средств насчитали украинцам и как их получить

Всего за месяц украинцам, подключившим Национальный кэшбек, было начислено 42 миллиона гривен.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в своем Telegram.

По его словам, 95% присоединившихся к программе пользователей получили средства в "Дії".

Об услуге в цифрах:

1,6 млн украинцев открыли в банках карты

235 тыс. товаров принимают участие в программе

1 234 производителя уже подключили Нацкешбек

235 тыс. товаров принимают участие в программе.

"Видите наклейку "Сделано в Украине" на товаре? Покупайте и получайте 10% кэшбека. В конце месяца кэшбек отобразится в "Дії" и вы сможете потратить его на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или на донат на Силы обороны или военные облигации", – объяснил Федоров.

Напомним, что "Национальный Кэшбэк" — государственная программа, направленная на поддержку украинских производителей и стимулирование потребителей покупать товары, изготовленные в Украине. В рамках проекта граждане могут получить 10% стоимости приобретенных отечественных товаров.

История начислений доступна в приложении "Дії". Деньги Кэшбека можно потратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или донат на Силы обороны или военные облигации.

Раньше мы писали, как будут проходить начисления в Нацкешбеке и что можно будет купить за эти деньги.

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