Национальный кэшбек: сколько средств насчитали украинцам и как их получить

Украинцам начислено 42 млн грн в месяц бета-теста программы
Всего за месяц украинцам, подключившим Национальный кэшбек, было начислено 42 миллиона гривен.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в своем Telegram.
По его словам, 95% присоединившихся к программе пользователей получили средства в "Дії".
Об услуге в цифрах:
- 1,6 млн украинцев открыли в банках карты
- 235 тыс. товаров принимают участие в программе
- 1 234 производителя уже подключили Нацкешбек
- 235 тыс. товаров принимают участие в программе.
"Видите наклейку "Сделано в Украине" на товаре? Покупайте и получайте 10% кэшбека. В конце месяца кэшбек отобразится в "Дії" и вы сможете потратить его на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или на донат на Силы обороны или военные облигации", – объяснил Федоров.
Напомним, что "Национальный Кэшбэк" — государственная программа, направленная на поддержку украинских производителей и стимулирование потребителей покупать товары, изготовленные в Украине. В рамках проекта граждане могут получить 10% стоимости приобретенных отечественных товаров.
История начислений доступна в приложении "Дії". Деньги Кэшбека можно потратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или донат на Силы обороны или военные облигации.
Раньше мы писали, как будут проходить начисления в Нацкешбеке и что можно будет купить за эти деньги.
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