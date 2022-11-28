Национальный совет и Центр противодействия дезинформации подписали Меморандум о сотрудничестве

Совместные усилия будут направлены на противодействие дезинформации и пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям.

Председатель Национального совета Ольга Герасимьюк и и.о. руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Шаповалов подписали Меморандум о сотрудничестве между двумя органами.

Об этом сообщает Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

"Современный мир живет в цифровую эпоху, эпоху искусственного интеллекта. Это порождает многочисленные вызовы для Украины, потому что война ведется не только открытым способом вооруженной агрессии, она проникает сквозь разнообразные информационные щели, каждый раз ища новых путей", — говорится в сообщении.

При подписании Меморандума Ольга Герасимьюк отметила, что до сих пор в украинском законодательстве нет даже термина "дезинформация", хотя с самим явлением мы сталкиваемся уже не первый год. Часто Украине приходится "догонять, отбиваться, как-то залатывать те дыры, через которые проникает эта война", однако актуально выработка государственной политики в этом вопросе.

"Наша общая задача – создать в нашем государстве мощную политику защиты в этой сфере и, я думаю, не только защиты, но и наступления тоже", – сказала глава Национального совета. Именно для этого медиарегулятор объединил свои усилия с Центром противодействия дезинформации.