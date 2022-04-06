Национальный совет подписал петицию Комитета имени Дени Дидро о введении санкций против двух операторов платного ТВ и призывает медийщиков также поддержать ее

Национальный совет подписал петицию Комитета имени Дени Дидро о введении санкций против двух операторов платного ТВ и призывает медийщиков также поддержать ее

Комитет имени Дэни Дидро (Париж, Франция) инициировал петицию по внедрению санкций Европейскому Союзу против двух российских операторов платного телевидения NTV+ и Trikolor, которые говорят с использованием спутников Eutelsat.

Координатор Комитета Андре Ланге сообщил письмом председателю Национального совета, что этот факт позволяет ЕС и Европейской организации спутниковой связи (Eutelsat IGO) подать соответствующий судебный иск. Члены Национального совета поставили подписи под петицией и призывают медиасообщество присоединиться к его подписанию.

Эти два российских оператора изъяли из своих предложений по меньшей мере 10 международных информационно-аналитических каналов и продолжают транслировать RT News, несмотря на запрет ЕС. Санкция может освободить мощности спутника, которые можно будет использовать для заполнения международными информационно-аналитическими каналами, украинскими вещателями или российскими оппозиционными санкционными медиа.

Национальный совет призывает журналистов, медиаюристов и все все украинское медиасообщество присоединиться к подписанию петиции. Необходимые документы по акции можно найти по ссылке.

Такое предложение инициировал Джим Филлипофф, хорошо знакомый с медиаландшафтом Украины. Именно он подготовил отчет по сотрудничеству с коллегами. Кроме того, господин Андре Ланге (который также является руководителем Департамента Европейской Аудиовизуальной Обсерватории Совета Европы и возглавлял подготовку различных отчетов об аудиовизуальных медиа россии) сообщил, что в настоящее время для поддержки этой инициативы запущена петиция, которая уже подписала многие европейские коллеги. ).

Господин Ланге надеется, что свои подписи под петицией при такой институциональной возможности поставят и члены Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию и другие украинские деятели.

Соответствующие документы по проекту были переданы во время манифеста солидарности на Площади Республики (Place de la République) народным депутатам Алене Шкрум и Лесе Василенко.

Справка: Комитет Дени Дидро был создан в марте 2022 года как неформальная сеть по инициативе двух экспертов в сфере спутникового телевидения и открыт для любого гражданина, требующего мира в Украине, восстановления свободного потока информации, запрета пропаганды войны и солидарности с российским гражданским обществом., которое борется за свободу слова