Враг убеждает, что никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано

По предварительной информации, над акваторией в районе Севастополя якобы сбита крылатая ракета Storm Shadow, которую "боевики ВСУ", как уверяют оккупанты, запустили аэродромом Бельбек.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Мол, дым над районом северной стороны Севастополя – последствия отражения атаки.

По неподтвержденной пока информации, "самолет Люфтваффе ЗеРейха", который ее запускал, сбит, — уверяют оккупанты.

Напомним, в начале декабря 2023 года Крымский мост пострадал после шторма – самого большого за 100 лет в Черном море. После непогоды в Черном море мост временно стал беспомощным перед дронами. По всему Керченскому проливу плавали пластиковые бочки заграждений Крымского моста.

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