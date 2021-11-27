Нация, которую нельзя покорить даже тотальным голодом: Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов

Президент призвал чтить память погибших.
Украинцы – нация, которую нельзя покорить даже тотальным голодом.
Так в своем Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский, чествуя память жертв голодоморов.
"Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом. Зажгите сегодня свечу и поставьте на свое окно, чествуя память погибших", — говорится в сообщении главы государства.
Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом. Зажгите сегодня свечу и поставьте на свое окно, чествуя память погибших. pic.twitter.com/wrwITLo6r7– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 27, 2021
Напомним, 27 ноября, в четвертую субботу месяца, в Украине чествуют День памяти жертв голодоморов. Памятная дата была введена указом президента Украины в 1998 году. В 2006-м законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.
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