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Нацкомиссия рекомендовала переименовать город Запорожье

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Нацкомиссия рекомендовала переименовать город Запорожье

Город Запорожья могут переименовать/Фото: sich.zp.ua

У комиссии нет объяснения, почему название Запорожья не соответствует новому законодательству.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала рассмотреть возможное переименование города Запорожья, указывая на то, что название не может соответствовать лексическим нормам.

Об этом говорится в списке рекомендаций Нацкомиссии.

Филологи и историки заведений высшего образования клали перечень из 1400 городов и сел, которые нужно переименовать, чтобы их названия соответствовали закону "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

У комиссии нет объяснения, почему название Запорожья не соответствует новому законодательству.

Таким образом, Нацкомиссия рекомендует предложить новое название для Запорожья, или предоставить обоснование для сохранения текущего названия. Местные власти должны подать свои рекомендации в течение шести месяцев. Если за этот период местные власти не дадут своих объяснений, то этот вопрос будет рассматривать Верховная Рада.

Следует отметить, что для переименования Запорожской области необходимо набрать 300 голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование по замене бюстов российских деятелей культуры на станции метро "Университет".

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деколонизации топонимов в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
4066
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