Нацполиция будет задерживать и привлекать к ответственности "любителей русского мира"

В МВД говорят, что готовы реагировать на любые провокации.
Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что любителей "русского мира" будут задерживать и привлекать к ответственности.
Об этом он сказал на брифинге.
По словам Фацевича, Нацполиция и все структуры МВД готовы реагировать на любые внутренние риски и провокации.
"Любителей "русского мера" мы будем задерживать и привлекать к ответственности, на все риски мы будем оперативно реагировать", — заявил замглавы Нацполиции.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила гражданина Украины, который за средства распространял выгодные Кремлю фейковые материалы в СМИ и социальных сетях, а также организовывал акции по заранее подготовленному сценарию российских кураторов.
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