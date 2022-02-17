Нацполиция будет задерживать и привлекать к ответственности "любителей русского мира"

Нацполиция будет задерживать и привлекать к ответственности "любителей русского мира"

В МВД говорят, что готовы реагировать на любые провокации.

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что любителей "русского мира" будут задерживать и привлекать к ответственности.

Об этом он сказал на брифинге.

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По словам Фацевича, Нацполиция и все структуры МВД готовы реагировать на любые внутренние риски и провокации.

"Любителей "русского мера" мы будем задерживать и привлекать к ответственности, на все риски мы будем оперативно реагировать", — заявил замглавы Нацполиции.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила гражданина Украины, который за средства распространял выгодные Кремлю фейковые материалы в СМИ и социальных сетях, а также организовывал акции по заранее подготовленному сценарию российских кураторов.

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