Нацполиция готова к диверсионным атакам на энергетические объекты

Нацполиция готова к диверсионным атакам на энергетические объекты

Полиция будет охранять объекты критической инфраструктуры.

Начиная с 23 февраля, Национальная полиция Украины возьмет под охрану объекты критической инфраструктуры. В частности, энергетические объекты.

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Нацполиции Украины Александр Фацевич.

По его словам, это связано с работой энергосистемы Украины в изолированном режиме.

"Мы сейчас обращаем внимание на объекты критической инфраструктуры. Более 100 объектов энергетической инфраструктуры будем брать под охрану. Часть объектов уже взяли на охрану", — заявил Фацевич.

Он также подчеркнул, что Нацполиция будет готова к диверсионным, или другим атакам на эти объекты.

Напомним, Украина приостановила импорт и экспорт электроэнергии в рамках подготовки к работе отдельно от энергосистем России и Беларуси.

Нацполиция продлила усиленный режим службы до 26 февраля, в частности, ужесточили охрану и пропускной режим на территории зоны ЧАЭС.