Нацполиция готова к диверсионным атакам на энергетические объекты

Полиция будет охранять объекты критической инфраструктуры.
Начиная с 23 февраля, Национальная полиция Украины возьмет под охрану объекты критической инфраструктуры. В частности, энергетические объекты.
Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Нацполиции Украины Александр Фацевич.
По его словам, это связано с работой энергосистемы Украины в изолированном режиме.
"Мы сейчас обращаем внимание на объекты критической инфраструктуры. Более 100 объектов энергетической инфраструктуры будем брать под охрану. Часть объектов уже взяли на охрану", — заявил Фацевич.
Он также подчеркнул, что Нацполиция будет готова к диверсионным, или другим атакам на эти объекты.
Напомним, Украина приостановила импорт и экспорт электроэнергии в рамках подготовки к работе отдельно от энергосистем России и Беларуси.
Нацполиция продлила усиленный режим службы до 26 февраля, в частности, ужесточили охрану и пропускной режим на территории зоны ЧАЭС.