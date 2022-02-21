Нацполиция продлила усиленный режим службы до 26 февраля

По итогам работы в усиленном режиме на прошлой неделе уровень преступности в Украине снизился в среднем на 15%.
В Украине усиленный режим несения службы работниками полиции в нашей стране продлен до 26 февраля.
Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
"Сейчас сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. Полиция работает единственным механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране", — сказал Клименко.
По его словам, в минувшие выходные полиция совместно с Нацгвардией усилили охрану и пропускной режим на территории зоны ЧАЭС. Также около 2 тысяч полицейских охраняют 245 объектов критической инфраструктуры.
"Конечно, усиленный режим несения службы – это большая нагрузка для полицейских. И мы пытаемся скорректировать графики дежурств так, чтобы у полицейских было время на отдых", — заверил Клименко.
Также глава Нацполиции обратил внимание, что по итогам работы в усиленном режиме на прошлой неделе уровень преступности в Украине снизился в среднем на 15%.
Напомним, что 14 февраля из-за обострения ситуации вокруг Украины личный состав Национальной полиции переведен на усиленный режим несения службы. 16 февраля Игорь Клименко рассказал о первых результатах усиленного режима.
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