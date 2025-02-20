Нацполиция разыскивает пропавших без вести военных: обнародованы фотопортреты

Национальная полиция Украины продолжает работу по идентификации пропавших без вести и призывает граждан помочь в поиске.

Национальная полиция Украины внедряет современные технологии для розыска защитников, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Портреты украинских военных, погибших во время боевых действий, но до сих пор могут считаться пропавшими без вести.

С помощью компьютерной визуализации создано пять портретов украинских военных, погибших во время боевых действий, но до сих пор могут считаться пропавшими без вести.

Правоохранители призывают внимательно просмотреть изображение. Если среди них есть знакомые лица или вы владеете информацией об их родственниках, ищущих пропавших, необходимо обратиться за контактными номерами:

(044) 256 12 64

(044) 256 12 68

Портрет украинского военного.

Главное следственное управление Национальной полиции Украины продолжает работу по идентификации пропавших без вести и призывает граждан помочь в поиске.

Напомним, в украинском Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в активном розыске находятся около 60 тыс. человек. людей.