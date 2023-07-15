Нацполиция сотрудничает с Интерполом в "охоте" на коллаборантов

Полиция Украины начала сотрудничество с Интерполом в борьбе со бежавшими за границу коллаборантами. Каждого, кто был причастен к сотрудничеству с россиянами во время оккупации, правоохранители добавляют в соответствующую базу.

Об этом информирует начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

"Спокойная жизнь в странах ЕС для наших коллаборантов подходит к концу — начали сотрудничество с Интерполом. Первыми в Украине испытываем схему, как не дать предателям и пособникам оккупантов "осесть" и спрятаться в цивилизованном мире", — говорится в сообщении.

Украинские полицейские уже отправили в базу Интерпола данные о 25 беглецах-изменниках. Переселенцев, обладающих правдивой информацией о коллаборантах в Европе, просят делиться данными с полицейскими.

Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области приговорили к 5 годам за решеткой послушника Почаевской Успенской лавры, который оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.