Нацполиция создала сайт, на котором рассказывает, что делать с найденными боеприпасами

Нацполиция создала сайт, на котором рассказывает, что делать с найденными боеприпасами

В Нацполиции создан сайт с информацией, как нужно вести себя при обнаружении боеприпасов чтобы они не разорвались.

Эта информация должна спасти жизнь, что, собственно и есть его девизом этого ресурса.

На сайте собрано фото всевозможных снарядов и боеприпасов. Благодаря этому можна попытаться идентифицировать снаряд. Еще лучше для этого отправить фото специалистам, зафиксировав место расположения снаряда. Сообщите об опасности взрыва соответсвующим людям, - просят на сайте