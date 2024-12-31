Нацполиция в новогоднюю ночь ужесточит контроль за соблюдением комендантского часа

Задержанных нарушителей будут доставлять в отделения для выяснения обстоятельств.

Правоохранительные органы готовятся активно реагировать на нарушение комендантского часа в новогоднюю ночь.

Об этом рассказал начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев в эфире телемарафона.

По этому словам полицейские патрули получили указания тщательно следить за лицами, находящимися на улицах в запрещенное время. Полиция будет учитывать обстоятельства нарушения комендантского часа, относясь с пониманием к неотложным потребностям, обращениям в больницу или другим серьезным причинам.

Несмотря на это, по словам Ахрамеева, нарушителей будут доставлять в отделения полиции для проверки. Однако законодательство не предусматривает ответственности за нарушение комендантского часа.

Дополнительно, он сообщил, что с 24 декабря полиция усилила присутствие в местах массовых собраний и на автодорогах страны. В каждом регионе работа организована с учетом местных условий, в том числе в приграничных и прифронтовых областях.

В регионах с боевыми действиями и на границе с РФ полиция работает по специфическим условиям, отметил Ахрамеев.

Комендантский час в Украине в 2024 году регламентирован следующим образом

Киев, Киевская область, Львов, Львовская область, Одесса, Одесская область : с 00:00 до 05:00.

: с 00:00 до 05:00. Харьков, Харьковская область : с 23:00 до 05:00.

: с 23:00 до 05:00. Днепр, Днепропетровская область : с 00:00 до 05:00. В Никопольском районе: с 23:00 до 04:00. В Синельниковском районе: с 22:00 до 05:00.

: с 00:00 до 05:00. В Никопольском районе: с 23:00 до 04:00. В Синельниковском районе: с 22:00 до 05:00. Винница, Луцк, Житомир, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Ровно, Тернополь, Хмельницкий : с 00:00 до 05:00.

: с 00:00 до 05:00. Запорожье, Запорожский район : с 23:00 до 05:00. В других населенных пунктах Запорожской области: с 21:00 до 05:00.

: с 23:00 до 05:00. В других населенных пунктах Запорожской области: с 21:00 до 05:00. Николаев, Николаевская область : с 00:00 до 05:00.В Очакове: с 23:00 до 05:00.

: с 00:00 до 05:00.В Очакове: с 23:00 до 05:00. Полтава, Черкассы, Чернигов : с 00:00 до 04:00.

: с 00:00 до 04:00. Сумы : с 23:00 до 05:00.

: с 23:00 до 05:00. Херсон, Херсонская область : с 20:00 до 06:00.

: с 20:00 до 06:00. Донецкая и Луганская области : с 21:00 до 05:00.

Напомним, комендантский час в Ужгороде и Закарпатской области отсутствует.

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