Жестокое убийство супружеской пары на Львовщине: злоумышленник пытался покончить с собой

Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве супружеской пары во Львовской области, который произошел 4 октября.

Об этом полиция Львовской области сообщила в Facebook.

Тогда мужчина лишил жизни 51-летнего местного жителя, застрелив его на территории собственного хозяйства, а также его 48-летнюю жену, которую обнаружили мертвой в доме с травмами головы. После совершенного преступления нападавший скрылся на автомобиле убитого.

Для поиска преступника был привлечен весь личный состав полиции Львовской, Ровенской и Волынской областей. В ходе поисков были проанализированы сотни гигабайт видео и допрошены более тысячи свидетелей. Полицейские идентифицировали подозреваемого — 36-летнего уроженца Львовщины, также причастного к краже в селе Кустин.

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Сегодня злоумышленник пытался проникнуть в частный дом в селе Озерцы Волыни. Когда его попытались остановить владельцы, он попытался покончить с собой, выстрелив себе в голову. Мужчину госпитализировали, сейчас он находится в больнице.

Вещи задержанного

Следователи инкриминируют ему несколько статей Уголовного кодекса Украины, в том числе умышленное убийство двух человек, кражу и незаконное завладение транспортным средством. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что во Львовской области в результате пожара пострадала 12-летняя девочка. Вероятной причиной возгорания стало печное отопление.