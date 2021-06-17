Нацсовет проверил каналы на соблюдение языковых квот: нашли ли нарушения

Были промониторены 27 телеканалов.

Национальный совет провел мониторинг 27 общенациональных телеканалов о нарушении закона о языковых квотах.

Об этом сообщается сайте Нацсовета.

В результате мониторинга с апреля по июнь 2021 года было установлено, что объем украинского языка в общенациональном телеэфире соответствует требованиям законодательства: они обеспечивают в эфире не менее 75% украинского языка. "Все передачи новостей и реклама на всех телеканалах звучат 100-процентно на украинским", — сообщила член Национального совета Елена Ницко.

Следует заметить, что регулятор анализировал речи во временные промежутки с 7:00 до 18:00 и от 18: 00 до 22:00. К слову, именно в эти промежутки времени входят и часы прайм-тайм, когда телевидение смотрит больше всего зрителей.

Национальный совет получил следующие результаты: 11 телеканалов говорят 100-процентно на украинском языке: "UA: Первый", "UA Культура", "Рада", "НЛО", "Индиго", "М1", "XSport", "Прямой", "Плюсплюс", "Пиксель TV", "Zoom".

Показатели:

превышают 90%: "ТЕТ", "2 + 2", "Мега, "Украина 24", "Эспрессо", "5 канал", "К2", "СТБ".

89% — "Новый канал"

84% — "ICTV" и "Энтер фильм"

Меньше украинский язык звучит в эфире телеканалов: "1 + 1" и "НТН" — 79%, "Украина" — 78%, "Интер" и "К1" — 77%.

Кроме того, после заявления уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня Нацсовет провел отдельный мониторинг четырех вещателей "Студия" 1+ 1", "Интер", "Украина", "ІСTV".

"Национальный совет внимательно проверил данные, которые были нам предоставлены, и проанализировал недельный мониторинг эфира этих вещателей в соответствии с определенными законом норм за период с 17 до 23 мая 2021 во временные отрезки с 18:00 до 22:00 (общий объем вещания 28 часов по каждому из телеканалов)", — сказала она.

Оказалось, что на "1+1" — доля государственного языка — 79%, на "Украине" — 76%, телеканал "ICTV" — 84%, "Интер" — 77%.

Как сообщалось ранее, Национальный совет по результатам трех проверок применила к ООО "НАШ 365" две санкции и два штрафа на общую сумму более 200 тыс. Грн. за разжигание в эфире вражды и ненависти. Во время заседания 28 апреля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказалась переоформить лицензию на вещание для телеканала "Наш".

Новости недели: законно ли заблокировали три украинских телеканала

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку