Над ЧАЭС может обвалиться саркофаг: эксперт Greenpeace предупредил об угрозе

Чернобыльская АЭС / © Associated Press

Объект «Укрытие» на Чернобыльской АЭС оказался под угрозой разрушения после атаки российского дрона в феврале 2025 года. Ядерный эксперт Greenpeace Шон Берни предупреждает, что обвал саркофага может произойти в любой момент.

Об этом пишет УНИАН.

По словам Берни, обвал объекта «Укрытие» может произойти в любой момент, что фактически будет означать прекращение любых срочных мер по контролю радиоактивности на Чернобыльской АЭС.

«Проблема в том, что НБК (новый безопасный конфайнмент — ред.) является герметичной средой — по крайней мере был таким до 14 февраля прошлого года. Теперь фактически уже нет», — отметил эксперт.

Он пояснил, что одним из ключевых способов сдерживания радиоактивности является система отрицательного давления. Ее суть заключается в том, что под крышей поддерживается более высокое давление, чем в зоне реактора. Это обеспечивает движение воздуха внутрь, а не наружу, после чего он проходит через мощную систему очистки и кондиционирования.

«Теперь это уже невозможно — из-за отверстия, которое образовалось в результате взрыва и последующего горения в пространстве под крышей. В этом смысле НБК больше не может полноценно сдерживать радиацию, которая потенциально может выйти наружу», — считает специалист.

Будет ли утечка радиации в случае обвала «Укрытия» на ЧАЭС?

Берни отмечает, что главная опасность заключается в том, что в случае обрушения радиоактивная пыль сначала поднимется внутри конфайнмента, а затем может распространиться за его пределы.

«Распространится ли он на сотни километров? Скорее всего, нет. Впрочем, локальное загрязнение вокруг НБК и прилегающих ядерных объектов, в частности трех реакторов, будет настолько значительным, что выполнять там работы станет чрезвычайно сложно из-за повсеместного радиоактивного загрязнения», — предупредил эксперт Greenpeace.

В случае разрушения самого конфайнмента все предыдущие планы по ликвидации последствий аварии придется пересматривать с нуля. Речь идет о десятилетиях работы — около 40 лет, которые понадобились для достижения нынешнего уровня безопасности.

«Мы не можем допустить обрушения саркофага, объекта „Укрытие“. И именно к этому привели действия России. Россия снова использовала ядерный фактор как оружие для угроз Украине», — добавил Берни.

Атака дроном на ЧАЭС в 2025 году — что известно

Напомним, в ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью сознательно атаковал укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС, вызвав пожар на крыше саркофага. В МАГАТЭ подтвердили факт взрыва, а в Офисе президента отметили, что атака была целенаправленной. Несмотря на попадание, по данным ГСЧС, радиационный фон оставался в пределах нормы (0,57 мкЗв/ч).

В марте 2026 года Financial Times писала, что прошлогодняя атака повредила конфайнмент ЧАЭС, пробив защитную арку. Временный ремонт не решил проблему: из-за разгерметизации невозможно поддерживать уровень влажности, что грозит коррозией металлоконструкций и срывает демонтаж старого саркофага. Руководство станции и ЕБРР предупреждают, что это континентальная угроза, поскольку повторные удары или сейсмические волны от взрывов могут вызвать обвал конструкций и масштабный выброс радиации.

Полное восстановление защиты является технически сложным из-за высокого излучения и требует более 500 млн евро, которые Украина сейчас пытается привлечь от международных доноров.