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Над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 2 вражеские ракеты – ОВА

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 2 вражеские ракеты – ОВА

Обстрел Днепропетровской области 3 января / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В результате удара по региону есть разрушение.

После обеда 3 января наши защитники сбили в Днепровском районе 2 вражеские ракеты. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обстрел Днепропетровской области 3 января / ©
Обстрел Днепропетровской области 3 января

Подробности

Как отметил Лысак, из-за падения обломков возник незначительный пожар. Загорелась сухая трава на открытой территории.

Обстрел Днепропетровской области 3 января / ©
Обстрел Днепропетровской области 3 января

"8 атак на Никопольщину в течение дня. Агрессор бил артиллерией и дронами-камикадзе. Целил по Никополю, Марганецкому и Красногригоревскому обществу", – добавил чиновник.

Обстрел Днепропетровской области 3 января / ©
Обстрел Днепропетровской области 3 января

Люди не пострадали, подчеркнул он, но есть разрушения в райцентре. Повреждены:

  • несколько частных домов и хозяйственных построек;
  • 7 солнечных панелей;
  • теплицы;
  • авто;
  • линии электропередач и газопроводов.

Ранее кафиры обстреляли Никополь. К сожалению, есть погибший и раненный.

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Дата публикации
Просмотры
547
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