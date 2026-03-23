Над Донецком раздались взрывы: город атакует рой БПЛА

Дрон / © ТСН.ua

Во временно оккупированном Донецке в ночь на 23 марта раздались громкие взрывы. Местные сообщают о массированной атаке беспилотников и активной работе противовоздушной обороны.

По предварительным данным, над городом зафиксирован рой ударных БПЛА, пытающихся прорваться к целям. Очевидцы отмечают, что атака продолжается, а в небе постоянно слышны звуки взрывов и стрельбы.

Сообщается, что силы ПВО пытаются сбить беспилотники, однако новые группы дронов продолжают заходить на город. Информация о возможных последствиях и повреждениях уточняется.

По состоянию на данный момент атака продолжается. Официальных комментариев по поводу разрушений или пострадавших пока нет.

Напомним, ранее украинские Силы специальных операций провели серию ночных ударов middle strike по объектам врага в оккупированном Крыму и Запорожье. Уничтожены пункты управления ракетами, замаскированы системы ПВО и склад боеприпасов.

К слову, 14 марта в оккупированном Довжанске в Луганской области прогремели взрывы на вражеском складе боеприпасов. По словам советника министра обороны Украины Сергея Стерненко, по прилету началась детонация и пожар. Вероятно, было поражено место хранения ракет в ПВО. Последствия уточняются.

А в ночь на 17 марта дроны атаковали 123-й авиаремонтный завод в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Сообщается о попадании в первый цех стратегического предприятия, где обслуживают военную авиацию, в частности, самолеты Ил-76 и двигатели к ним. По предварительным данным, под ударом могли оказаться редкие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.