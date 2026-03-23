- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 2 мин
Над Донецком раздались взрывы: город атакует рой БПЛА
Во временно оккупированном Донецке ночью раздались мощные взрывы - город атакует рой ударных беспилотников, по целям работает противовоздушная оборона, атака продолжается.
Во временно оккупированном Донецке в ночь на 23 марта раздались громкие взрывы. Местные сообщают о массированной атаке беспилотников и активной работе противовоздушной обороны.
По предварительным данным, над городом зафиксирован рой ударных БПЛА, пытающихся прорваться к целям. Очевидцы отмечают, что атака продолжается, а в небе постоянно слышны звуки взрывов и стрельбы.
Сообщается, что силы ПВО пытаются сбить беспилотники, однако новые группы дронов продолжают заходить на город. Информация о возможных последствиях и повреждениях уточняется.
По состоянию на данный момент атака продолжается. Официальных комментариев по поводу разрушений или пострадавших пока нет.
Удары по базам россиян - последние новости
Напомним, ранее украинские Силы специальных операций провели серию ночных ударов middle strike по объектам врага в оккупированном Крыму и Запорожье. Уничтожены пункты управления ракетами, замаскированы системы ПВО и склад боеприпасов.
К слову, 14 марта в оккупированном Довжанске в Луганской области прогремели взрывы на вражеском складе боеприпасов. По словам советника министра обороны Украины Сергея Стерненко, по прилету началась детонация и пожар. Вероятно, было поражено место хранения ракет в ПВО. Последствия уточняются.
А в ночь на 17 марта дроны атаковали 123-й авиаремонтный завод в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Сообщается о попадании в первый цех стратегического предприятия, где обслуживают военную авиацию, в частности, самолеты Ил-76 и двигатели к ним. По предварительным данным, под ударом могли оказаться редкие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.