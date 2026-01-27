Над Киевом несколько часов кружил "Шахед" со Starlink: что задумали оккупанты

Беспилотник / © Associated Press

Украинасталкивается с новой воздушной угрозой в виде малоразмерных дронов, которые трудно обнаружить классическими радарами. Для эффективного противодействия нужна сплошная система детекции и технологическая кооперация с западными партнерами.

Об этом заявил эксперт по вопросам авиации Анатолий Храпчинский в эфире КИЕВ24

По словам Храпчинского, речь идет о малозаметных, нескоростных воздушных целях, которые фактически "выпадают" из поля зрения классических радиолокационных систем.

"Это малозаметная, малоразмерная, нескоростная цель, которая не может применяться классическим системам радиолокаций. Более того, здесь давно встает вопрос о поиске решений, которые бы позволили нам выявлять такие воздушные цели", - подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что Россия системно ищет слабые места украинской ПВО, используя полеты на сверхмалых высотах и даже инфраструктуру гражданского назначения.

"Нам надо создавать сплошную систему детекции по всей территории Украины, потому что враг будет искать постоянно дыры нашей противовоздушной обороны для того, чтобы обходить на малых высотах, использовать, например, автомобильные дороги, чтобы подпадать под шум автотранспорта и не быть замеченным", - пояснил Храпчинский.

Эксперт отметил, что эта проблема не является уникальной для Украины и не свидетельствует о несостоятельности обороны.

"Это современная угроза, от которой надо искать решение. И это не о том, что на четвертый год войны мы не способны противодействовать такой угрозе. Это о том, что в мире пока не существует готовых технологий, которые могли бы полностью обеспечить защиту", - сказал он.

По мнению Храпчинского, именно Украина может стать площадкой для создания таких решений.

"Именно здесь, в Украине, ее можно создать. Для этого нам нужно активно кооперировать усилия с западными партнерами, чтобы наработать более технологичное решение", - подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на разницу между производством самих дронов и созданием систем их обнаружения.

"Одно дело - сделать дрон на базе китайских комплектующих, другое - создать систему пассивно-активной радиолокации, которая будет способна выявлять такие малозаметные цели", - отметил Храпчинский.

Комментируя недавние полеты беспилотников над Киевом, эксперт отметил, что потенциальные риски могли быть значительно серьезнее, чем просто пролет и сбор данных. По его словам, речь шла не только о разведке.

"Это был ударный беспилотник, но он использовался со Starlink, с камерами, которые позволяли ему собирать информацию", - пояснил он, добавив, что разведданные противник может получать и с иностранных спутников.

В то же время Храпчинский отметил психологический аспект таких действий России.

"Не надо забывать, что это и асимметричный ход со стороны Российской Федерации для давления на украинское общество. Месседж простой: мол, мы долетели до Киева и спокойно летаем над городом", - отметил эксперт.

По его словам, такие демонстративные действия сочетаются с массированными ударами.

"Позавчера они нанесли активные удары различными типами ракет - баллистическими и сверхскоростными", - подытожил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве 26 января зафиксировали пролет российского "Шахеда", впрочем воздушную тревогу не объявляли.