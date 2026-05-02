Над Киевом поднимается черный дым: что горит
Спасатели рассказали, что вспыхнуло на правом берегу столицы.
В Киеве вспыхнул масштабный пожар. Черный столб дыма виден с левого берега столицы, хотя пожар произошел на правом.
Огонь разгорелся в Голосеевском районе столицы.
«Произошло возгорание на улице Ягодной, в частном двухэтажном жилом доме с распространением огня на крышу и рядом расположенный дом», — рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева.
Площадь пожара составляет 100 кв.м.
«В настоящее время на месте возгорания работают спасатели. Продолжается тушение огня. Предварительно информации о пострадавших нет», — добавили спасатели.
Напомним, в Киеве на правом берегу возник масштабный пожар 26 марта, который заметили жители многих районов. Огонь охватил объекты в промышленной зоне близ Корчеватого.