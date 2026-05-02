Над Киевом поднимается черный дым: что горит

На месте работают спасатели / © Днепропетровская областная государственная администрация

В Киеве вспыхнул масштабный пожар. Черный столб дыма виден с левого берега столицы, хотя пожар произошел на правом.

Огонь разгорелся в Голосеевском районе столицы.

«Произошло возгорание на улице Ягодной, в частном двухэтажном жилом доме с распространением огня на крышу и рядом расположенный дом», — рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Площадь пожара составляет 100 кв.м.

«В настоящее время на месте возгорания работают спасатели. Продолжается тушение огня. Предварительно информации о пострадавших нет», — добавили спасатели.

Напомним, в Киеве на правом берегу возник масштабный пожар 26 марта, который заметили жители многих районов. Огонь охватил объекты в промышленной зоне близ Корчеватого.

