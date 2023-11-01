Над Крымским мостом поднимается густой дымовой занавес: движение перекрыто

В среду, 1 ноября, после объявления в Севастополе воздушной тревоги над Крымским мостом виден густой дымовой занавес.

Об этом сообщают местные паблики и российские пропагандисты.

Также читайте Атака дронами Полтавщины и мощные обстрелы Херсонщины: как прошла ночь в регионах

Тревогу в Крыму объявили в 09:51. Пророссийские телеграмм-каналы заявили о "ракетной атаке" Украины. Через несколько минут появилось сообщение о перекрытии морского и наземного общественного транспорта.

Через 40 минут в Сети появилось видео с сильным задымлением Крымского моста. Российские пропагандисты утверждают, что мост находится в безопасности. Оккупационная "власть" поставила над мостом дымовой занавес, чтобы его таким образом защитить.

Над Крымским мостом поднимается густой дымовой занавес

Напомним, утром 1 ноября оккупанты перекрывали движение на Крымском мосту. Причина – воздушная тревога.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В КРЫМУ переполох! оккупанты с утра перекрыли и задымили свой мост

Читайте также: