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Над Николаевщиной украинские защитники сбили 3 иранские дроны

Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Над Николаевщиной украинские защитники сбили 3 иранские дроны

Фото: Defence express

ВСУ приземлили три вражеских дрона, которые направлялись атаковать Николаевщину.

У оккупантов стало на 2 "Shahed-136" и один "Mohajer-6" меньше.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками иранского производства.
6 октября, в промежуток времени с 09.00 до 11.30, на подлете с моря в Николаевскую область, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидированы два вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" и один ударный беспилотник "Mohajer-6", — говорится в сообщении.

Напомним, что во время ночной атаки дронов-камикадзе по Одесщине и Николаевщине, по предварительным данным 6 дронов сбиты силами противовоздушной обороны.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
307
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