Над Николаевщиной украинские защитники сбили 3 иранские дроны

У оккупантов стало на 2 "Shahed-136" и один "Mohajer-6" меньше.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками иранского производства.

6 октября, в промежуток времени с 09.00 до 11.30, на подлете с моря в Николаевскую область, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидированы два вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" и один ударный беспилотник "Mohajer-6", — говорится в сообщении.

Напомним, что во время ночной атаки дронов-камикадзе по Одесщине и Николаевщине, по предварительным данным 6 дронов сбиты силами противовоздушной обороны.

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