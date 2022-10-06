Над Николаевщиной украинские защитники сбили 3 иранские дроны

ВСУ приземлили три вражеских дрона, которые направлялись атаковать Николаевщину.
У оккупантов стало на 2 "Shahed-136" и один "Mohajer-6" меньше.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками иранского производства.
6 октября, в промежуток времени с 09.00 до 11.30, на подлете с моря в Николаевскую область, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидированы два вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" и один ударный беспилотник "Mohajer-6", — говорится в сообщении.
Напомним, что во время ночной атаки дронов-камикадзе по Одесщине и Николаевщине, по предварительным данным 6 дронов сбиты силами противовоздушной обороны.
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