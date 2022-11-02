Над Одещиной ПВО сбила 3 вражеские ракеты, выпущенные российским истребителем

Над Одещиной украинские защитники "минуснули" 3 вражеских Х-59.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Одещина. Вражеская атака с Су-30. "Минус" три ракеты Х-59. Спасибо ПВО", — проинформировал Братчук.

Ракеты запустили самолеты Су-30 из акватории Черного моря.

Напомним, что Украина нашла более дешевый способ для уничтожения иранских ударных дворов, которые использует РФ. Сейчас ВСУ в целом уничтожают дроны из специального стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что ВС РФ обстреляли Николаевщину кассетными снарядами. Войска РФ обстреляли сельскохозяйственное предприятие и гражданские дома.

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