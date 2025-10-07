Над Одессой зафиксировали смерч: объявлен І уровень опасности

Одесса / © Pixabay

Метеорологи предупреждают, что 8 октября Одессу и область накроет сильная непогода. Прогнозируют интенсивные дожди, а местные жители накануне сообщали о появлении смерча над Черным морем.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей в Facebook

жителям Одесской области советуют быть осторожными в течение 8 октября: ожидаются сильные осадки и северо-восточный ветер со скоростью 15-20 м/с. В самом городе дожди пройдут и утром, и днем.

По данным «Укргидрометцентра», днем температура воздуха в Одессе будет колебаться от +14 до +16 градусов.

В областном совете призвали жителей не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач, не ставить транспорт на решетках дождеприемников. Кроме того, предупредили о возможном усилении минной опасности на пляжах из-за штормовых условий.

Кроме того, сообщается, что 6 октября зафиксировали смерч и после этого Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей объявил І уровень опасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе и области после рекордных ливней, которые несколько дней назад парализовали город, остаются серьезные последствия. Из-за сильных подтоплений в дома, огороды и даже колодцы может попадать опасная вода