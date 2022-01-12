Над Одессой заметили падение неизвестного небесного тела: видео

Очевидцы предположили, что в небе пролетел метеорит.

В среду, 12 января, в небе над Одессой в районе жилого массива имени Котовского видеорегистратор одного из автомобилей зафиксировал полет в вечернем небе яркого объекта, возможно, метеорита, сгоревшего в атмосфере во время падения.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Одесса.Info.

В подписи к видео уточнили, что огненный шар наблюдали в 18:22.

"В районе Поскота (поселка Котовского, — ТСН ) можно было наблюдать падение метеорита. Несмотря на то, что огненный шар трудно рассмотреть из-за городского освещения, делимся с вами — такое происходит не каждый день", — говорится в сообщении.

Telegram / Одесса.Info

Пока официальных подтверждений о падении небесного тела вблизи Одессы не было. Возможно, наблюдаемый в небе объект был метеоритом, который полностью сгорел в слоях атмосферы.

Напомним, ранее жители штата Флорида (США) увидели в небе яркий метеор. Объект пролетел всего в 15 тысячах километров от Земли.

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