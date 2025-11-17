- Дата публикации
Над оккупированной Донетчиной были активны БПЛА: почти вся территория обесточена
Во временно оккупированной части Донецкой области фиксируют активность БПЛА, массовые отключения электричества и перебои с мобильным интернетом.
Вечером во временно оккупированной Донецкой области ситуация резко обострилась. Местные ресурсы сообщают о якобы активной работе российской ПВО и появлении в небе неизвестных беспилотников. Регион охватил масштабный блекаут.
По сообщениям из соцсетей и пропагандистских каналов, почти вся территория так называемой ДНР осталась без электроснабжения. Свет исчез не только в Донецке, но и в ряде оккупированных городов региона - Горловке и Макеевке.
Жители также жалуются на серьезные перебои с мобильным интернетом и связью: у многих невозможно совершить звонки или подключиться к Сети.
Ранее во временно оккупированном регионе сообщали об активности БПЛА и работе систем противовоздушной обороны. Пользователи пишут о звуках взрывов в небе и попытках перехвата воздушных целей.
Ранее местные источники сообщали об аварийном отключении Старобешевской ТЭС и возможном поражении подстанции «Чайкино» 330 кВт, что могло спровоцировать масштабные перебои в энергосистеме.
Пока причины обесточивания официально не названы, а сроки восстановления электричества остаются неизвестными.
Напомним, в ночь на 2 ноября украинские дроны поразили 5 электроподстанций на территории РФ .