Над оккупированной Донетчиной были активны БПЛА: почти вся территория обесточена

Вечером во временно оккупированной Донецкой области ситуация резко обострилась. Местные ресурсы сообщают о якобы активной работе российской ПВО и появлении в небе неизвестных беспилотников. Регион охватил масштабный блекаут.

По сообщениям из соцсетей и пропагандистских каналов, почти вся территория так называемой ДНР осталась без электроснабжения. Свет исчез не только в Донецке, но и в ряде оккупированных городов региона - Горловке и Макеевке.

Жители также жалуются на серьезные перебои с мобильным интернетом и связью: у многих невозможно совершить звонки или подключиться к Сети.

Ранее во временно оккупированном регионе сообщали об активности БПЛА и работе систем противовоздушной обороны. Пользователи пишут о звуках взрывов в небе и попытках перехвата воздушных целей.

Ранее местные источники сообщали об аварийном отключении Старобешевской ТЭС и возможном поражении подстанции «Чайкино» 330 кВт, что могло спровоцировать масштабные перебои в энергосистеме.

Пока причины обесточивания официально не названы, а сроки восстановления электричества остаются неизвестными.

Напомним, в ночь на 2 ноября украинские дроны поразили 5 электроподстанций на территории РФ .