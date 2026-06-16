Над оккупированным Донецком снова фиксируют рой дронов

Дрон / © ТСН.ua

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Во временно оккупированном Донецке и соседней Макеевке в ночь на 16 июня снова зафиксировали активность беспилотников. Местные паблики сообщают о массированном пролете БПЛА и работе мобильных огневых групп оккупантов.

По сообщениям с оккупированных территорий, над Донецком было замечено сразу несколько групп беспилотников. Очевидцы заявляют, что «роя дронов» двигалась в направлении города, а также была зафиксирована в небе над Макеевкой.

Российские оккупационные ресурсы сообщают, что для перехвата беспилотников в так называемой ДНР были задействованы мобильные огневые группы. В городе звучали звуки работы систем противовоздушной обороны.

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Информации о последствиях атаки или возможных пораженных объектах пока нет. Ситуация остается напряженной.

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По отчету аналитиков Института изучения войны (ISW), российская армия за последний год не достигла ни одного значимого оперативного прогресса на поле боя и не установила контроль над крупным городом.

Успешная оборона ВСУ помешала планам окупантов и лишила Владимира Путина возможности заявить о любых весомых победах до 9 мая.

По мнению экспертов, объявленное захватчиками прекращение огня в начале мая было использовано только для ротации и подготовки к предстоящим наступлениям.

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В то же время военное руководство РФ, в частности генерал Валерий Герасимов, продолжает распространять дезинформацию о якобы масштабных захватах территорий на Луганщине, Донетчине и прорывах в Днепропетровскую область. Аналитики подчеркивают, что реальные продвижения врага в апреле значительно меньше, чем заявляет Генштаб РФ.

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