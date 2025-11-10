Над Полтавщиной якобы заметили российский самолет — что известно

Фото: скрин Flightradar

Вечером 10 ноября в небе над Полтавской областью появились сообщения о возможном пролете российского самолета Ил-62, однако он быстро скрылся с онлайн-карты Flightradar.

По данным мониторингового ресурса Flightradar, самолет якобы вылетел из Москвы около 21:59 по местному времени.

Конечный пункт назначения Ил-62 не указывался. Регистрационный номер воздушного судна — RA-86559. Судя по опубликованной траектории, самолет двигался к юго-западу.

Однако уже через несколько минут информация о нем исчезла с карты, что позволяет предположить, что появление самолета могло быть техническим сбоем в работе мониторинга. Подобные неполадки у Flightradar случаются периодически.

Отметим, что Flightradar — онлайн-сервис, показывающий в режиме реального времени самолеты по всему миру, предоставляющий возможность пользователям увидеть тип судна, его бортовой номер, авиакомпанию, маршрут, высоту, скорость и другие параметры полета.

Пока что подтверждения фактического пролета самолета от независимых источников нет.

Напомним, на днях одна из стран Балтии закрывала аэропорт из-за неизвестных дронов. Речь идет о Вильнюсском аэропорту. Там 5 ноября временно приостановили работу из-за появления неизвестного дрона в пределах контролируемой зоны воздушного движения.