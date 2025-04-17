Над Сумщиной появились радужные облака: что известно о редком явлении

Радужные облака / © Укргидрометцентр

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В Сумской области жители села Русановка Роменского района стали свидетелями необычного природного явления — радужных облаков.

Об этом сообщил Сумской гидрометцентр.

«Иризация (радужность) облаков — оптический эффект, который заключается в появлении радужной окраски на краях водяных облаков (высоко-кучевых или слоисто-кучевых), находящихся на расстоянии 30° и более солнечного диска», — говорится в сообщении.

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Наиболее ярко, как правило, видны красные, синие и зеленые оттенки. Явление разъясняется дифракцией света.

«Окрашенные части облаков представляют собой сегменты венца с большим диаметром. Облачные элементы при этом очень малы и однородны», — отметили в Сумском гидрометцентре.

Радужные облака / © Укргидрометцентр

Радужные облака / © Укргидрометцентр

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