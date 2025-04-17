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- Украина
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Над Сумщиной появились радужные облака: что известно о редком явлении
Радужные облака появились над деревней Русановка — это оптический эффект, который встречается крайне редко.
В Сумской области жители села Русановка Роменского района стали свидетелями необычного природного явления — радужных облаков.
Об этом сообщил Сумской гидрометцентр.
«Иризация (радужность) облаков — оптический эффект, который заключается в появлении радужной окраски на краях водяных облаков (высоко-кучевых или слоисто-кучевых), находящихся на расстоянии 30° и более солнечного диска», — говорится в сообщении.
Наиболее ярко, как правило, видны красные, синие и зеленые оттенки. Явление разъясняется дифракцией света.
«Окрашенные части облаков представляют собой сегменты венца с большим диаметром. Облачные элементы при этом очень малы и однородны», — отметили в Сумском гидрометцентре.
Напомним, перед Пасхой в Украине резко потеплеет.