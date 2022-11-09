Над Сумской областью ВСУ сбили беспилотник оккупантов из стрелкового оружия: фото

В Сумской области сбили вражеский беспилотник. Украинские военные уничтожили БПЛА оккупантов с помощью стрелкового оружия.

Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Приземлили" еще один вражеский беспилотник. Сбили его со стрелкового оружия в небе над Сумщиной. Прекрасная работа наших военных ВСУ", – говорится в сообщении.

Атака дронами

Напомним, в среду, 9 ноября, после полуночи, россияне атаковали Украину с временно оккупированной территории Запорожской области ударными БПЛА Shahed-136. Пять из них силы ПВО уничтожили.

Также утром зенитчики Воздушных сил уничтожили один беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

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