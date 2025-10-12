Над Украиной бушует магнитная буря мощностью 5 баллов: врачи предупреждают об опасности

Магнитная буря / © ТСН.ua

Украину накрыла мощная магнитная буря, которая, по данным специалистов, относится к самым сильным в этом году. Ее интенсивность достигает 5 баллов по пятибалльной шкале, а влияние испытывают не только технические системы, но и организм человека.

Об этом сообщает meteoagent .

Красная магнитная буря держит Украину в напряжении уже несколько дней подряд.

Самая мощная вспышка произошла 7 октября, когда уровень геомагнитных колебаний поднялся до 6 баллов. После этого активность солнечного шторма несколько снизилась, однако стабильно держалась в пределах 4-5 баллов до 11 октября включительно.

Сегодня, 12 октября, буря остается сильной — магнитное поле снова демонстрирует пятый уровень активности. Лишь на следующий день, 13 октября, ожидается небольшое ослабление до 4 баллов, а 14 октября геомагнитная обстановка должна вернуться почти к норме — 3 балла.

По данным Meteoprog, в течение последних суток на Солнце зафиксировано шесть вспышек классов B и C. Также прогнозируется возможность новых вспышек класса М (вероятность 15%) и даже класса Х — самого мощного типа солнечных взрывов (вероятность около 1%). Астрономы сообщают, что сейчас на поверхности Солнца наблюдается 28 активных пятен, что свидетельствует о высокой солнечной активности.

Специалисты предупреждают, что буря подобной силы может вызвать сбои в работе энергосистем, влиять на связь и навигацию, а также изменять маршруты миграции птиц и животных. Но больше всего страдают метеозависимые люди, особенно пожилые и те, кто имеет хронические болезни.

Медики советуют во время геомагнитных возмущений избегать стрессов, пить больше воды, отказаться от кофе и алкоголя и, по возможности, больше отдыхать.

Среди самых распространенных симптомов во время магнитных бурь:

головная боль и головокружение,

тошнота, слабость, сонливость,

боль в сердце или повышенное давление,

ломота в спине или суставах,

обострение хронических болезней.

Эксперты отмечают, что нынешний шторм хоть и не является рекордным по мощности, однако может существенно повлиять на самочувствие многих украинцев. Завершение пятибалльной бури ожидается ближе к середине недели, когда солнечная активность постепенно снизится.

Напомним, ранее мы писали о том, что в октябре Землю накроет серия из 16 магнитных бурь, вызванных мощными вспышками и взрывами на Солнце. Эти космические явления будут влиять не только на работу спутников, средств связи и электроники, но и могут сказаться на здоровье, эмоциональном состоянии и самочувствии людей.