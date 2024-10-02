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Над Украиной кружат вражеские беспилотники: озвучено направление движения

Над Украиной кружат вражеские беспилотники: озвучено направление движения

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности.

В ночь на 2 октября 2024 года враг атаковал Украину беспилотными дронами.

Поэтому в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

В настоящее время зафиксирован БПЛА :

▪️Сумщина — Шостка/Черниговщина.

▪️Харьковщина – Полтавщина.

▪️Черное море – Одесщина.

Направление может изменяться. Находитесь в укрытиях !

Напомним, что ранее враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района: обесточены три общины.

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