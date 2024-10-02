Над Украиной кружат вражеские беспилотники: озвучено направление движения

Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности.
В ночь на 2 октября 2024 года враг атаковал Украину беспилотными дронами.
Поэтому в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.
В настоящее время зафиксирован БПЛА :
▪️Сумщина — Шостка/Черниговщина.
▪️Харьковщина – Полтавщина.
▪️Черное море – Одесщина.
Направление может изменяться. Находитесь в укрытиях !
Напомним, что ранее враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района: обесточены три общины.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.