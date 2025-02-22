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Над Украиной летают вражеские беспилотники: направления движения

Над Украиной летают вражеские беспилотники: направления движения

Украина под атакой враждебных БПЛА / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Украину в ночь на 22 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

  • БПЛА из Киевщины на Житомирщину, западным курсом;
  • БПЛА из Черниговщины в направлении Киевщины;
  • БпЛА на востоке Сумщины по направлению к Черниговщине;
  • БпЛА на юге Сумщины в направлении Полтавщины;
  • БпЛА на Полтавщине двигаются в направлении Черкасской области, а также приближаются к Миргороду с севера и востока;
  • БПЛА на Днепропетровщине приближаются к Днепру с юга;
  • Также БПЛА на Днепропетровщине двигаются преимущественно по западному курсу;
  • БпЛА в Кировоградской области движутся по северному курсу (Черкащина), западному курсу (Винниччина);
  • БпЛА на северо-востоке Винницкой области западным курсом;
  • БпЛА из Херсонской области в направлении Николаевской области западным курсом.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь войска РФ ударили дронами и баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что россияне вторую ночь подряд атакуют Одессу "Шахедами".

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