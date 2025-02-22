Над Украиной летают вражеские беспилотники: направления движения

Украину в ночь на 22 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

БПЛА из Киевщины на Житомирщину, западным курсом;

БПЛА из Черниговщины в направлении Киевщины;

БпЛА на востоке Сумщины по направлению к Черниговщине;

БпЛА на юге Сумщины в направлении Полтавщины;

БпЛА на Полтавщине двигаются в направлении Черкасской области, а также приближаются к Миргороду с севера и востока;

БПЛА на Днепропетровщине приближаются к Днепру с юга;

Также БПЛА на Днепропетровщине двигаются преимущественно по западному курсу;

БпЛА в Кировоградской области движутся по северному курсу (Черкащина), западному курсу (Винниччина);

БпЛА на северо-востоке Винницкой области западным курсом;

БпЛА из Херсонской области в направлении Николаевской области западным курсом.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь войска РФ ударили дронами и баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что россияне вторую ночь подряд атакуют Одессу "Шахедами".

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