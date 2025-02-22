Над Украиной летают вражеские беспилотники: направления движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 22 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
- БПЛА из Киевщины на Житомирщину, западным курсом;
- БПЛА из Черниговщины в направлении Киевщины;
- БпЛА на востоке Сумщины по направлению к Черниговщине;
- БпЛА на юге Сумщины в направлении Полтавщины;
- БпЛА на Полтавщине двигаются в направлении Черкасской области, а также приближаются к Миргороду с севера и востока;
- БПЛА на Днепропетровщине приближаются к Днепру с юга;
- Также БПЛА на Днепропетровщине двигаются преимущественно по западному курсу;
- БпЛА в Кировоградской области движутся по северному курсу (Черкащина), западному курсу (Винниччина);
- БпЛА на северо-востоке Винницкой области западным курсом;
- БпЛА из Херсонской области в направлении Николаевской области западным курсом.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь войска РФ ударили дронами и баллистическими ракетами.
Мы ранее информировали, что россияне вторую ночь подряд атакуют Одессу "Шахедами".
Читайте также:
- Атака БпЛА на укрытие Чернобыльской АЭС: с радиационным фоном
- Киевщину атаковали вражеские беспилотники: обнародовано фото последствий
- Вражеские дроны снова атаковали Киевщину: тревога продолжалась почти всю ночь