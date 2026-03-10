Над Украиной царит антициклон: синоптик рассказала, какой будет погода в течение недели

Подснежники. / © Unsplash

В Украине царит антициклон. Именно он принес устойчивую весеннюю погоду с температурой воздуха, которая с первых дней марта начала превышать нормы.

Сколько будет длиться теплая погода и когда возможны осадки, рассказала синоптик Наталья Птуха в интервью NV.

По ее словам, по-весеннему приятный март обуславливает поле высокого давления. Пока немного свежее только в Карпатах и на северо-востоке страны, где температура воздуха не выше +11°.

«Солнечная погода до конца недели украинцам обеспечена. На горизонте не видно никаких атмосферных фронтов, поэтому осадков не ждем. Днем будет солнечно. Ночью остается небольшой минус и свежая прохлада. Температурные значения сосредоточятся в следующих диапазонах: от +5 до -2 в темное время суток. Днем воздух будет прогреваться до +10° и даже +17°», — рассказала синоптик.

Впрочем, в субботу, 14 марта, «весеннее тепло немного сбавит обороты», но осадков не прогнозируется. В то же время с начала следующей недели станет немного прохладнее.

«На следующей неделе синоптическая картина может быть другой – больше облачности, периодические осадки. После 15 марта атмосферные фронты из Европы могут принести эти погодные изменения, но температуру воздуха они собьют разве что на несколько градусов предыдущих значений», — добавила Птуха.

Напомним, руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сообщал, что в Украину идет тепло, но есть нюанс. По его словам, хотя в течение недели ночью будет небольшой минус — до 1-4° мороза, но днем будет пригревать до 7-10°. Однако, говорит он, такие суточные качели типичны для антициклонов межсезонья.