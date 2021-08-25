Над Винницей поднялись клубы черного дыма: видео масштабного пожара на Старом городе

Спасатели боролись с огнем почти четыре часа.

В среду, 25 августа, в послеобеденную пору в микрорайоне так называемого Старого города в Виннице возник крупный пожар.

Как сообщили в пресс служба ГСЧС, вспыхнуло двухэтажное складское здание.

Черные клубы дыма высоко поднялись над Старым городом, их было видно за много километров от места пожара. К тушению были привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

"В 18:49 пожар локализован на площади 700 м. кв, а в 19:42 — ликвидирован. Жертв и пострадавших нет ", — уточнили в сообщении спасатели.

Как сообщает местный сайт "Винница. Инфо ", одно из арендованных помещений, где вспыхнул огонь, использовалось под цех по изготовлению мебели.

Напомним, ранее в городе Бровары Киевской области возник пожар в пятиэтажном доме на улице Гагарина. Из квартир на верхнем этаже огонь распространился на крышу.

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