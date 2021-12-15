Кто из женщин получит надбавку к пенсии в 2022 году / Pexels

Надбавка к пенсии 2022 года: кто из женщин может рассчитывать на увеличение

Надбавка к пенсии 2022 года: кто из женщин может рассчитывать на увеличение

В 2022 году планируется надбавка к пенсии некоторым женщинам. Какие это категории и кто может получиться досрочно — в материале ТСН.ua.

По словам Министерства социальной политики Украины с 1 января 2022 года женщины (1962 года рождения) получат надбавку к пенсии по возрасту, если будут иметь не менее 29 лет стажа. Ежемесячные выплаты должны возрасти на 9%.

При этом в ПФУ объяснили, какие годы зачисляются женщинам при выходе на пенсию:

когда она официально работала;

периоды, когда женщина занималась воспитанием детей (с 1 января 2015 года в страховой стаж относят только период ухода за ребенком до достижения 3-х лет, если мать получала пособие по уходу);

отпуск по беременности и родам.

Сегодня, надбавку к пенсии получают только те женщины, которые на момент выхода воспитывают несовершеннолетних детей (150 грн ежемесячно за каждого ребенка).

Также напомним, что досрочно (в 50-летнем возрасте и со страховым стажем не менее 15 лет) могут выйти на пенсию по возрасту:

родившие пять или более детей и занимавшиеся их воспитанием до 8-летнего возраста;

те, которые занимаются воспитанием детей с инвалидностью.

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