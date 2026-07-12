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ТСН в социальных сетях

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Украина
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Надбавку в 10 тысяч грн получат не все военные: в Раде объяснили, кого это не касается

Офицеры на тыловых должностях останутся без прибавки 10 тыс. грн.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Надбавку в 10 тысяч грн получат не все военные: в Раде объяснили, кого это не касается

Офицеры, проходящие службу на тыловых должностях, не будут получать анонсированную надбавку в 10 тыс. грн / © ТСН

Офицеры, проходящие службу на тыловых должностях, не получат анонсированную ежемесячную надбавку в размере 10 тыс. грн.

Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак в эфире Вечір.LIVE она рассказала, что получила соответствующие официальные разъяснения по механизму выплаты.

«Пришли разъяснения, в которых говорится о том, что на тыловых должностях офицеры не будут иметь надбавку в размере этих десяти тысяч гривен», — заявила Никорак.

По словам народной депутатки, надбавка будет распространяться не на всех военнослужащих, как это могло казаться после предыдущих анонсов. В то же время, других деталей относительно категорий военных, которые будут иметь право на выплату, она не уточнила.

Напомним, ранее речь шла о льготном стаже и выплатах за детей. Фаивцы объяснили, как оформить досрочную пенсию в 50 лет и что для этого нужно.

Отметим, что в Украине родители с большим количеством детей имеют право не только на обычные пенсионные выплаты.

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Дата публикации
Количество просмотров
11
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