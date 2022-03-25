"Надеемся, что Венгрия пересмотрит свою позицию ради общего мира в Европе" — МИД Украины

В МИД Украины отреагировали на отказ Венгрии разрешить поставки оружия через ее территорию.
МИД Украины прокомментировало отказ Венгрии разрешить поставки оружия Киеву через ее территорию и поддержать санкции на фоне полномасштабного вторжения России.
Представитель МИД Олег Николенко выразил надежду, что Венгрия как соседнее государство пересмотрит свою позицию ради общего мира в Европе.
"Мы уже слышали эти нарративы, в том числе и от российских чиновников. Надеемся, что Венгрия как соседнее государство пересмотрит свою позицию ради общего мира в Европе. Сейчас речь идет не только об интересах и безопасности украинского народа, но и о фундаментальных принципах, на которых базируется Европа, в том числе и венгерское общество. Это не война Украины. Это война России против всего демократического мира", — подчеркнул он.
Он отметил, что такими действиями Венгрия финансирует российскую агрессивную машину.
"Покупая нефть и газ — это на самом деле давать России больше пространства для наступления и убийств", — сказал он.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не изменит своего решения по поставкам оружия Украине и санкциям против российских энергоносителей.
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