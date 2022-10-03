Надел пакет на голову и задушил: в Черкасской области мужчина убил товарища, с которым выпивал

Мужчина избил товарища, а затем надел ему пакет на голову и задушил. Злоумышленник был задержан. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Правоохранители задержали 50-летнего местного жителя за убийство 60-летнего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

Как стало известно, подозреваемый выпивал с товарищем, а затем избил его и задушил, надев полиэтиленовый пакет на голову. Тело мужчины обнаружили местные жители в помещении бывшей типографии.

Полицейские изъяли доказательства и задержали правонарушителя в процессуальном порядке и поместили под стражу. В содеянном он признался.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершенном уголовном правонарушении по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается.

Напомним, в Запорожье злоумышленник убил товарища, а затем его мать, чтобы не "сдала" его полиции.

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