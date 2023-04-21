Надел парик и очки: в Одесской области поймали уклониста, который притворялся женщиной (фото)

Накануне вечером, 20 апреля, на границе в Одесской области военнослужащие задержали мужчину, переодевшегося в женщину. Так украинец пытался незаконно покинуть пределы страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"На границе продолжаются магические действа с военнообязанными мужчинами: они исчезают в вентиляционных трубах поездов, маскируются под сиденьем автомобиля. А вчера в Одесской области пограничники задержали "женщину" в солнцезащитных очках в темное время суток", — рассказывают военные.

Впрочем, во время проверки документов "украинка" оказалась мужчиной. "Маэстро перевоплощения", как назвали пограничники уклониста, вручили повестку.

В Одесской области разоблачили уклониста, переодевшегося в женщину. / Фото: Госпогранслужба Украины

Как сообщалось, в Хмельницкой области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации. Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу и приговорил к 4 годам лишения свободы.

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