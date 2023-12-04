Надел розовую шапку, чтобы казаться ребенком: на Закарпатье уклонист в четвертый раз "штурмовал" границу

Отчаяние на надувном матрасе собиралось "штурмовать" полноводную Тису, которая служит госграницей.

На Закарпатье пограничники задержали 29-летнего жителя Коломыи, который уже в четвертый раз попытался незаконно попасть за границу.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

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Дважды уклонист "проверял" надежность границ в Одесской области, а когда там потерпел неудачу, то приехал на Закарпатье.

"Отчаяние собиралось преодолевать полноводную Тису на обычном надувном матрасе — несмотря на все оговорки пограничников. А еще мужчина, имеющий небольшой рост, надел детскую розовую шапку, чтобы казаться ребенком и отвлечь внимание пограничников", — отметили пограничники.

Ему грозит штраф от 3400 до 13600 гривен или 15 суток ареста.

Сколько уклонистов задержаны на выходных

Всего на выходных пограничники Мукачевского отряда пресекли 13 попыток нарушения госграницы, в результате чего задержали 22 нарушителя.

В основном уклонисты пытались пересечь границу на украинско-венгерском участке. Пограничные наряды отделов "Лужанка" и "Вилок" задержали 13 человек. Еще 9 были задержаны пограничными нарядами отделов "Деловое", "Яблоновка" и "Тячев".

Напомним, что пограничники поймали уклониста, который двое суток бродил по горам, пытаясь бежать в Румынию.

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