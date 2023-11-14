Надели наручники и запихали в бус отца на глазах маленьких детей: в Одессе – новый скандал с мобилизацией

Одесский областной ТЦК заверил, что выясняет все обстоятельства произошедшего.

В Одессе 14 ноября произошел новый конфликт с сотрудниками ТЦК и СП.

Соответствующее видео начало распространять очевидцы происшествия в местных Telegram-каналах.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как военкомы задерживают и одевают наручники на молодого человека на глазах его жены и двоих маленьких детей. Далее видно, что его заталкивают в бус. На крик собираются очевидцы, пытавшиеся "отбить" мужчину.

"Он заключенный? Он убил человека? За что вы его так связали? Снимите наручники", – кричала одна из женщин, вероятно жена задержанного.

В ответ мужчина в форме объяснял, что задержанный является уклонистом и его везут в ТЦК.

"Сообщается, что военкомы избили человека на глазах ребенка и жены. Жители пытались отбить мужчину у военкомата, утверждая, что его избили и связали в машине", — утверждает Телеграмм-канал "Одесса-инфо".

В Одессе произошел новый скандал с сотрудниками ТЦК: мужчину задержали на глазах жены и маленьких детей

Одесский областной ТЦК в комментарии "УП" заверил, что выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что во Львове 7 работников ТЦК силой "мобилизовали" парковщика прямо с рабочего места.

Также мы писали, что в Ужгороде водителя автобуса, который вез детей на соревнования, посреди ночи забрали в военкомат. Сотрудников ТЦК не остановило даже то, что мужчина был единственным водителем для детской группы спортсменов.

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