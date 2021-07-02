Наделы наручники: одесских патрульных будут судить за избиение женщины

В прокуратуре говорят, что они превысили служебные полномочия.

В Одесской области патрульные остановили автомобиль в связи с совершением ДТП и задержали его водителя. Под "горячую руку" попала также 35-летняя пассажирка автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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"Правоохранители без имеющихся на то законных оснований, применили в отношении 35-летней женщины-пассажирки авто, которая никаких противоправных действий и правонарушений не совершала, специальные средства — наручники и средство, оснащенное веществом слезоточивого и раздражающего действия, а также физическую силу и специальные приемы борьбы", — говорится в сообщении.

Женщина получила телесные повреждения.

Действия патрульных квалифицированы как превышение служебных полномочий с использованием насилия (ч. 2 ст. 365 УК Украины), за что им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Волынской области трое патрульных задержали и избили мужчину, который обратился в полицию из-за того, что его обокрали.

УНИАН

В Одессе патрульные попали в ДТП: столкнулись с машиной

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