Наделы наручники: одесских патрульных будут судить за избиение женщины

В прокуратуре говорят, что они превысили служебные полномочия.
В Одесской области патрульные остановили автомобиль в связи с совершением ДТП и задержали его водителя. Под "горячую руку" попала также 35-летняя пассажирка автомобиля.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"Правоохранители без имеющихся на то законных оснований, применили в отношении 35-летней женщины-пассажирки авто, которая никаких противоправных действий и правонарушений не совершала, специальные средства — наручники и средство, оснащенное веществом слезоточивого и раздражающего действия, а также физическую силу и специальные приемы борьбы", — говорится в сообщении.
Женщина получила телесные повреждения.
Действия патрульных квалифицированы как превышение служебных полномочий с использованием насилия (ч. 2 ст. 365 УК Украины), за что им грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Волынской области трое патрульных задержали и избили мужчину, который обратился в полицию из-за того, что его обокрали.